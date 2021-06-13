«تدوير» تبدأ في إعادة تدوير الإطارات المستعملة في الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (الظفرة)

بدأ مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» في إعادة تدوير الإطارات التالفة الموجودة في مطمرة مدينة زايد وغياثي بمنطقة الظفرة، وذلك للتخلص الآمن والسليم منها باستخدام آلات تقطيع الإطارات، وفق أعلى المعايير والنظم المتبعة وبطاقة استيعابية تتراوح بين 40 إلى 60 طناً يومياً.

ويهدف المشروع إلى إنتاج منتجات يمكن الاستفادة منها في مصانع إنتاج الوقود الحيوي ومصانع المطاط، ما يعزز من منظومة الاستدامة وتحقيق مستهدفات مركز أبوظبي لإدارة النفايات، بتحويل الإطارات المستعملة إلى مورد مهم ومنتجات يمكن إعادة استخدامها وتجنب الآثار السلبية لمخلفات الإطارات.

وتحرص «تدوير» على التعامل الآمن مع الإطارات المستعملة، نظراً لما تمثله من مشاكل بيئية وصحية، خاصة أن الإطارات المتولدة والقديمة تعد مأوى للقوارض، ويمكنها حبس المياه، ما يجعلها أرضاً خصبة للبعوض في المطامر. كما أنها تعد من النفايات غير القابلة للتحلل، ومحتواها الحراري عالٍ جداً، مما يهدد البيئة.

ويأتي مشروع إعادة تدوير الإطارات المستعملة والمتهالكة في مطمرة مدينة زايد وغياثي، تماشياً مع رؤية أبوظبي لتحويل النفايات عن المطامر، ومنع تلوث المياه الجوفية، كما يساهم في الحد من كافة المخاطر الناتجة عن الإطارات وانبعاثاتها من الغازات على اختلاف أنواعها التي تزداد عند عمليات التخلص من الإطارات بالحرق، وتتسبب بشكل مباشر بأضرار كبيرة في الماء والتربة والهواء والصحة العامة، وما تتضمنه من أمراض كالربو والسرطان والحساسية وغيرها، إلى جانب أضرار الحرق المترتبة على ارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة نسبة الاحتباس الحراري الذي أصبح أبرز المخاطر التي تواجه كوكب الأرض في السنوات الماضية.

وتسعى تدوير إلى الاستفادة من الإطارات المستعملة، بتحويلها لمنتجات ذات قيمة سوقية وصديقة للبيئة بطرق حديثة وتكنولوجيا متطورة، ضمن أعلى المواصفات العالمية المعتمدة، والاستفادة منها في مصانع إنتاج الوقود الحيوي، حيث يتميز الوقود المشتق من الإطارات، بكلفته الأرخص من تكلفة الوقود الأحفوري، إلى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية عبر تقليل نسب استخدام الوقود الأحفوري، وغيرها من الخصائص والميزات التي تعمل على تقليل الانبعاثات والتكلفة الإنتاجية بشكل عام، وتحويل الإطارات من تحدٍ إلى فرصة أكبر لتوريد الطاقة.

حبيبات

تدخل حبيبات المطاط الناتجة عن إعادة تدوير الإطارات المستهلكة في عدة صناعات مطاطية مباشرة وغير مباشرة، ومن هذه الصناعات التي يمكن استخدام منتج المطاط بها الأرضيات المطاطية، وملاعب العشب الصناعي، والملاعب الرياضية، وحدائق الأطفال، والمواد العازلة للصوت، كما تضاف إلى خلطات الإسفلت للشوارع، وتعمل خطوط الإنتاج على فرز الأسلاك الفولاذية عبر استخدام أجهزة مغناطيسية خاصة، لاستخدام الفولاذ في صناعات معدنية أخرى.