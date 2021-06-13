بلحيف النعيمي: إنجاز للدبلوماسية الإماراتية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: إن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، يؤكد الثقة العالمية التي تحظى بها مسيرة الدولة في العمل العالمي لمواجهة كافة التحديات التي تهدد الإنسانية، ويعزز من قدراتها على إضافة خطوات جديدة لهذه المسيرة. وأضاف معاليه أن عضوية الإمارات في مجلس الأمن تعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الدبلوماسية الإماراتية التي تمكنت عبر قيادة العديد من الملفات من تعزيز مكانة الدولة، وإبراز دورها العالمي، واستقطاب التأييد الدولي لهذه الملفات. وأشار معاليه إلى أن مسيرة الإمارات في العمل من أجل الإنسانية تضم العديد من جهود مواجهة التحديات العالمية، ويمثل تحدي التغير المناخي واحداً من أهم هذه التحديات وأكثرها خطورة، ودعماً للحراك الدولي لمواجهة هذا التحدي أعلنت الدبلوماسية الإماراتية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن طلب استضافة مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ COP28 في 2023، لضمان استدامة الحياة على كوكب الأرض، وتعزيزاً لمكانة دولة الإمارات ونموذجها الرائد في هذا المجال.