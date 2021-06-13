نهيان بن مبارك: مصدر خير وسلام وتعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن انتخاب دولة الإمارات عضواً بمجلس الأمن الدولي، يجسد مكانتها المهمة بين دول العالم، بوصفها مصدر خير وسلام واستقرار. وقال معاليه: إن هذه المكانة المرموقة لدولة الإمارات بين دول العالم أرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والتي تأكدت بفضل عزم وتصميم القيادة الرشيدة للدولة. وأعرب معاليه عن فخره بالدور الرائد للقيادة الرشيدة وجهودها الحثيثة في سبيل بناء علاقات إيجابية ومثمرة مع دول العالم أجمع، انطلاقاً من قناعتها الكاملة بأن الإمارات دائماً هي بلد التعاون والسلام، ولها أدوار مهمة في سبيل تحقيق السلام والتقدم في المنطقة والعالم. وقال معاليه: «شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على جهودكم المتواصلة في سبيل تأكيد الدور المتنامي لدولتنا العزيزة في المنطقة والعالم، وكذلك دورها المهم في تحقيق أواصر التعاون والتضامن والصداقة والتنمية بين جميع البشر من أجل تحقيق الخير والتقدم للإنسانية جمعاء». وأضاف: «نتقدم بهذه المناسبة بخالص التهنئة إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي..».