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الطقس صحو نهاراً.. رطب ليلاً

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً وغائماً جزئياً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الشمالية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.  وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.. وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، يضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 02:09 والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والمد الثاني عند الساعة 22:58 والجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:48.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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