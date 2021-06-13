شرطة دبي تستحدث قِسماً لمكافحة الجرائم البيئية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

استحدثت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، قِسماً خاصاً بمكافحة الجرائم البيئية يهدف إلى مكافحة الجرائم الواقعة على الحياة الفطرية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والحيوانات الخطرة والمفترسة، وضبط المخالفات القانونية الناجمة عن بيعها بطرق غير شرعية والعمل على حصر ملاكها، إلى جانب مكافحة الجرائم الواقعة على الآثار والتحف الفنية، وذلك بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

وأكَّد العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن القسم الجديد يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز السلامة العامة في المجتمع والتعامل مع المخالفات الناجمة عن اقتناء الحيوانات المفترسة والخطرة، وحصر عدد مالكيها المصرح لهم باقتنائها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء القسم هو أن يكون هناك جهة مُختصة في شرطة دبي للعمل مع هذا النوع من المخالفات، استناداً إلى القوانين ذات الصلة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

ولفت العميد الجلاف إلى أنَّ القسم المُستحدث جاء بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، وبعد الاجتماع مع الجهات المعنية في إمارة دبي، إثر رصد بعض السلوكيات في المجتمع، والمُتعلقة بتربية الحيوانات المفترسة والخطرة والعمل على إكثارها وبيعها وتربيتها في المنازل، إلى جانب التجول بها في الأماكن العامة، والتفاخر بها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يخالف القوانين.