اعتماد «تكامل المواصلات» لمحطات حافلات إكسبو 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مشروع تنفيذ متطلبات تكامل المواصلات والتنقل المرن حول تسع محطات حافلات إكسبو 2020، الذي تنفذه الهيئة بالتنسيق والتعاون مع شركات «نخيل» و«واحة دبي للسيليكون» و«تيكوم» و«دبي العقارية».

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: إن المشروع يهدف إلى التشجيع على استخدام وسائل نقل بديلة صديقة للبيئة مثل الدراجات الهوائية، وتشجيع استخدام ممرات المشاة، وتعزيز استخدام وسائل النقل الجماعي مثل مترو دبي وترام دبي ووسائل النقل البحري وحافلات المواصلات العامة، وذلك من خلال تحسين البيئة المحيطة بمستخدمي هذه الوسائل لتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتتضمن توفير الأرصفة المناسبة للمشاة، وتوفير متطلبات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق من معابر آمنة وإشارات ضوئية مخصصة للمشاة وللدراجات الهوائية والتحقق من استمرارية مسار الدراجات الهوائية، وتوفير متطلبات أصحاب الهمم لتسهيل وصولهم واستخدامهم لكافة وسائل التنقل المتاحة.

وأضاف أن المشروع يشمل تعزيز وتطبيق معايير التنقل والترابط في المنطقة المحيطة بمحطات حافلات إكسبو 2020 التسع وهي: محطات حافلات البراحة والغبيبة والجافلية والخليج التجاري 2 وواحة دبي للسيليكون والمدينة العالمية ونخلة جميرا ومحطة حافلات اتصالات ومحطة حافلات الاتحاد.