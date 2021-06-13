حملة توعية «عن بُعد»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية مصفح، حملة توعوية عن بُعد للحفاظ على المظهر العام من ترك أو تخزين أو وضع أية مواد أو هياكل مسبقة التجهيز (كرافانات)، استهدفت أصحاب الشركات والملاك والمستثمرين ومختلف فئات المجتمع في كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، وذلك بهدف التوعية بأهمية المحافظة على المظهر العام والالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي.

وتضمنت الحملة إرسال نحو 800 رسالة نصية وإلكترونية إلى أفراد المجتمع والفئات المستهدفة من الحملة، بالإضافة إلى نشر العديد من المنشورات التوعوية باللغتين العربية والإنجليزية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحث أفراد المجتمع على الاهتمام بالمظهر العام والحفاظ عليه من أي مشوهات، وكذلك الاهتمام بالمشهد الجمالي للمدينة، والبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها.