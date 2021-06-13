الامارات | استمرار الدراسة بعد انتهاء الامتحانات

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الدراسة بعد انتهاء الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خطتها لبقية أيام التمدرس للعام الأكاديمي الجاري، الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري، وذلك حسب التقويم المدرسي المعتمد من المجلس الوزاري للتنمية لأعوام «20 - 21 - 22»، حيث يواصل الطلبة الالتزام بالدوام المدرسي «عن بُعد» بعد انتهاء فترة الامتحانات، التي تنطلق الخميس المقبل.

وبيَّنت المؤسسة أن انتهاء الطلبة من امتحانات الفصل الدراسي الثالث يعتبر دلالة على انتهائهم من المنهج الدراسي، وليس انتهاء العام الدراسي، إذ حدد القرار أيام التمدرس وفقاً للتقويم المشار إليه، وهو ما يعني استمرارية الدوام المدرسي عقب الامتحانات للتركيز على صقل بعض مهارات الطلبة ضمن بيئة تعليمية تفاعلية.

وحدّدت المؤسسة مدة اليوم الدراسي لهذه الفترة بواقع أربع ساعات، إذ ستقوم الكوادر التربوية في مختلف المدارس الحكومية بإدارة مجموعة أنشطة لامنهجية من شأنها تكريس بعض المهارات المهمة للطلبة، وبإمكانهم الاستفادة منها في مراحلهم الدراسية اللاحقة.

وحددت المؤسسة محاور مخصصة للطلبة من الصفوف 4-11 للعمل على تطوير مهاراتهم في مجالات البرمجة واللغات والرياضيات.

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