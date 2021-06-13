الامارات | «كهرباء الشارقة» توفر 870 جهازاً إلكترونياً لسداد الفواتير

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» توفر 870 جهازاً إلكترونياً لسداد الفواتير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بأنها وفرت 870 جهازاً إلكترونياً في مختلف الإمارات لسداد الفواتير، لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز رؤية الهيئة واستراتيجيتها التي تهدف إلى التحول الذكي، والتيسير على المشتركين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد مدير الإدارة العامة لخدمات الدعم المؤسسي، عبدالله الشامسي، أن الهيئة تحرص على تلبية احتياجات ومتطلبات المشتركين، لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة.

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