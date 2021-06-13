الامارات | «صحة دبي»: كل 10 في العناية المركزة جراء «كورونا».. بينهم 9 غير مطعمين

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي»: كل 10 في العناية المركزة جراء «كورونا».. بينهم 9 غير مطعمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب مدير عام هيئة الصحة في دبي، الدكتور علوي الشيخ علي، أن دراسات حديثة، مختصة، أظهرت أن ثماني إصابات من بين كل 10 إصابات بفيروس «كوفيد-19» تعرض لها أشخاص غير مطعمين.

وأن تسع حالات من بين كل 10 دخلت المستشفى أو العناية المركزة، هي من غير المطعمين أيضاً.

وأفاد علوي الشيخ، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة «أخبار الإمارات»، في تلفزيون دبي، بأن عدد من تلقوا لقاح «كورونا» في مراكز الهيئة، منذ بداية حملة التطعيم الوطنية، بلغ مليونين و300 ألف شخص، مضيفاً أن نسبة الأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، من الفئات المستهدفة والأفراد المؤهلين، بلغت 83%، فيما تلقّى 64% منهم جرعتين من اللقاح، «ما يشير إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في عملية التطعيم».

وقال إن النسبة المتبقية من الفئات المستهدفة تبلغ 20%، داعياً الجميع إلى أخذ اللقاح للقضاء على الوباء.

وذكر أن الهيئة تجري دراسات وأبحاثاً مستمرة، وتحرص على قراءة البيانات المتعلقة بالإصابات وعمليات التطعيم، بالتنسيق مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومؤسسة «بيانات دبي»، مشيراً إلى أن «الدراسات أثبتت كفاءة اللقاحات المقدمة محلياً، تماشياً مع البيانات والمعلومات المعلنة عالمياً».

وقال إن نسبة الـ20% غير الحاصلة على التطعيم، تُشكّل ما بين 80 و90% من الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى أو العناية المركزة.

وأكد أن الهيئة تطمح إلى أن تصل نسبة التطعيم للفئات المستهدفة إلى 100%.

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