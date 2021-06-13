الامارات | «دفاع مدني» رأس الخيمة تحذر من حرائق المركبات

شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع مدني» رأس الخيمة تحذر من حرائق المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة من وقوع حرائق في المركبات في فصل الصيف، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. ونشرت معلومات تثقيفية للسائقين، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الإجراءات اللازم اتباعها لتجنب هذا النوع من الحوادث، في إطار حملة توعية للحدّ من حرائق السيارات، محددة أبرز أسباب وقوعها. وأكدت ارتفاع نسبة حوادث حرائق المركبات في السنوات الأخيرة، خلال فصل الصيف، ما تنتج عنها خسائر بشرية ومادية، مؤكدة ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والأمان، لتجنب وقوع هذا النوع من الحوادث في المركبات.

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