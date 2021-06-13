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الامارات | انطلاق حملة «حمدان في القلب» بمصر

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القاهرة ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في مصر حملة «حمدان في القلب»، للتوعية بوباء « المستجد»، والتي وزعت خلالها المؤسسات الإسلامية والمسيحية الأقنعة الواقية والمطهرات على عمال النظافة في عدد من المناطق، وذلك سيراً على نهج المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي كان قد وجَّه، رحمه الله، هيئة آل مكتوم الخيرية ومكاتبها منذ بداية الجائحة، بتكثيف النشاط للتوعية بخطر الوباء، وضرورة أخذ الاحتياطات الاحترازية.

وقال منسق عام الحملة، مينا عيد عوني، إن «الحملة التي أطلقها رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، تؤكد أن الشيخ حمدان بن راشد، رحمه الله، في القلب، فلا توجد منطقة في مصر إلّا وتشهد للفقيد بمآثره، فقد كان نموذجاً للإنسان العربي المسلم الأصيل»، مؤكداً أن الحملات الإنسانية لن تتوقف من قبل المؤسسات الإسلامية والمؤسسات المسيحية، عرفاناً بفضله، وتقديراً لما قدّمه.

• الحملات الإنسانية ستتواصل.. تقديراً لما قدّمه الشيخ حمدان بن راشد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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