الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جهود

نوّه مرتادو شواطئ إمارة الفجيرة بجهود الشرطة وتكثيفها الدوريات على طول الشواطئ، وتوعية المرتادين بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي لمواجهة انتشار الفيروسات، وكذلك عدم ترك الأطفال بعيداً عن ذويهم أثناء الدخول إلى البحر.

ضوضاء

لاحظ أولياء أمور طلبة صدور ضوضاء من أطفال المدرسات اللواتي يدرسن الطلبة عبر الإنترنت، مطالبين إياهن بتوفير أجواء ملائمة لتركيز الطلبة وعدم تشتيتهم.

تأمين

طلب مستشفى في أبوظبي من امرأة وضع تأمين بقيمة 2000 درهم، لتمكين ابنتها ذات الـ13 عاماً من البقاء فيها لتلقي العلاج لمدة ست ساعات، على الرغم من شمولها بتأمين ساري المفعول ويغطي 80% لجميع الخدمات!

صلاحية

جدّد مستهلكون مطالبهم بإلزام محال السوبر ماركت والمنافذ التجارية الكبرى، بوضع لافتات أو تدوين تحذيرات توضح صلاحية المنتجات التي تطرحها بأسعار مخفضة في حال كانت صلاحيتها قريبة من الانتهاء.

مواقف

تلجأ مبانٍ سكنية في واحة دبي للسيليكون إلى فرض رسوم مرتفعة للغاية، لقاء موقف إضافي للمركبات للقاطنين في المبنى، آخذين بعين الاعتبار الكُلفة المرتفعة لرسوم مواقف المركبات العامة في تلك المنطقة.

صالونات

رصد قراء تهاوناً من بعض الحلاقين في الصالونات الرجالية، في الالتزام بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، خصوصاً من ناحية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، مشيرين إلى أن هذه المخالفة لا ينبغي التهاون إزاءها حتى بعد انتهاء الجائحة، لما لها من أهمية في وقاية الزبائن من الأمراض الفيروسية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

seke[email protected]

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