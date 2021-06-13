الامارات | 4 حالات وفاة و2123 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات وفاة و2123 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إجراء 249 ألفاً و746 فحصاً جديداً للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لها، وعزلها. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 2123 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 596 ألفاً و17 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة أربعة أشخاص من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1724 حالة وفاة.

وأعلنت شفاء 2094 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 575 ألفاً و288 حالة.

وأعلنت الوزارة تقديم 101 ألف و234 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، ليبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى أمس 13 مليوناً و785 ألفاً و663 جرعة.

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