الامارات | «بلدية دبي» تغلق 27 مؤسسة وتخالف 33 منذ بداية الشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تغلق 27 مؤسسة وتخالف 33 منذ بداية الشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت 27 مؤسسة وخالفت 33 أخرى، منذ بداية الشهر الجاري، بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأنذرت 320 مؤسسة أخرى، شملت مؤسسات متنوعة.

وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام راوحت، خلال هذه الفترة، بين 80% حداً أدنى، و99% حداً أقصى، وذلك نتيجة لكثرة الزيارات التفتيشية الرقابية التي ينفذها مفتشو البلدية يومياً.

وحسب «بلدية دبي» فإن مفتشيها نفذوا 21 ألفاً و547 زيارة تفتيشية، منذ بداية الشهر الجاري وحتى أول من أمس، شملت المؤسسات التي تشرف على أنشطتها، من مؤسسات غذائية، ومقاهٍ، ومراكز لياقة بدنية، ومراكز تجميل، وصالونات ومغاسل، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة الالتزام لدى معظم المؤسسات، انعكس إيجاباً على عدد المخالفات والإغلاقات اليومي، وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، لتحقيق أكبر قدر من السلامة للعاملين والمراجعين بها.

وشددت على عدم التهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، المحددة من قبلها، حيث لا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر، وحذرت من تجاوزها، حيث تتدرج الإجراءات من المخالفة إلى الإغلاق.

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