8 من كل 10 إصابات «كورونا» لأشخاص لم يأخذوا التطعيم

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن الدكتور علوي الشيخ، نائب مدير عام هيئة الصحة في دبي، أن الغالبية العظمي من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، تكون بين الأشخاص الذين لم يأخذوا التطعيم، مشيراً إلى أنه في إمارة دبي، 8 من كل 10 إصابات بمرض «كوفيد 19»، هم من غير المطعمين.

وأشار إلى أن 9 من كل 10 أشخاص من الحالات التي يتطلب دخولها المستشفى والعناية المركزة هم من غير المطعمين، مشدداً على أن التطعيم ضد «كورونا» يقلل بشكل كبير من مضاعفات المرض والدخول إلى المستشفى.

ودعا الجميع إلى المبادرة لأخذ التطعيم، والاستفادة من توفير التطعيمات بشكل مجاني وللجميع، لافتاً إلى أن نسبة الـ 20% من المجتمع الذي لم تبدأ في عملية التطعيم تشكل 80 إلى 90% من حالات الإصابة أو دخول المستشفى أو العناية المركزة.