دبي توفر لزوارها تجارب مشوقة خلال الصيف

ابوظبي - سيف اليزيد - تمتلك دبي الكثير من المقومات السياحية التي تجعلها وجهة مفضلة للكثيرين على مدار العام للسكان والزوار حيث شهدت الإمارة خلال الفترة الماضية استئناف الكثير من الأنشطة الترفيهية وزيادة الطاقة الإستيعابية للوجهات ومناطق الجذب السياحي ومراكز التسوق إلى جانب استضافة وتنظيم الفعاليات مع الحرص في ذات الوقت على تطبيق جميع التدابير الاحترازية.

ومع اقتراب الإجازة المدرسية تبحث العائلات عن أماكن مميزة للاستجمام والترفيه وقضاء أوقات ممتعة..وحيث أننا في فصل الصيف فإن الوقت يعتبر مثاليا للبحث عن أروع الوجهات الداخلية المغطاة والمكيفة المتنوعة في الإمارة لقضاء أوقات متميزة بعيدا عن درجات الحرارة المرتفعة.

وتلبي دبي تطلعات العائلات والأطفال من جميع الأعمار بفضل وفرة وجهاتها التي تقدم خياراتٍ لا حصر لها من التجارب الترفيهية وسط أجواءٍ منعشة وباردة من حلبات التزلج الداخلية والمغامرات المائية إلى غيرها من المراكز الفنية والثقافية.

ويقدم "دبي مول" - أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم - باقة واسعة من الأنشطة العائلية والتجارب المثيرة لجميع روّاده على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم ويحتضن مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم وجبات شهية من أشهر المطابخ العالمية إلى جانب أكبر حوض مائي مغلق في العالم وحلبة تزلج مصممة وفقا للمعايير الأولمبية والتي توفر جلسات التدريب لتعزيز مهاراتهم في التزلج وغيرها من المحطات التي تضمن للعائلات قضاء يومٍ استثنائي. ويبرز "سكي دبي" في "مول الإمارات"- الذي تم اختياره كأفضل منتجع تزلج داخلي في العالم لعدة مرات - كخيار مثالي لقضاء أجمل الأوقات حيث يضم خمسة مسارات تزلج بأطوال ومستويات صعوبة متفاوتة تناسب مختلف المهارات ويضم مدرسة تزلج داخلية تقدم دروساً خاصةً للمبتدئين والمحترفين تحت إشراف مدربين مختصين.. كما توفر الحديقة الثلجية التي تمتد على مساحة 4,500 متر مربع أنشطة التزلج والتزحلق والكرات القابلة للنفخ وألعابا متنوعة بما فيها ماونتن ثريلر التي تأخذ الزوار في مغامرة حماسية على ارتفاع 150 متراً بسرعة تقدر بـ 40 كم/ الساعة..فيما تتيح الشاليهات المصممة على الطراز السويسري للصغار فرصة تذوق مشروبات الشوكولاتة الساخنة قبل الذهاب في رحلة ثلجية والتعرف على طيور البطريق عن قرب.

وتدعو القبة البيئية "ذا جرين بلانيت" زوارها لاستكشاف أجواء الغابات الإستوائية إذ تحتضن أكثر من 3 آلاف نوع من النباتات والحيوانات والطيور. وهي تتيح للضيوف من جميع الأعمار عيش لحظات مذهلة عند مشاهدة حيوانات "الكسلان" أو "الليمور" التي تتنقل بين الأشجار.. بينماتأخذ الغابة الخضراء الصغار في رحلة إلى البرية الأسترالية فضلا عن فرصة رؤية حيوانات "الوالبي" أو ثعابين السجاد.. في حين تتنوع التجارب الاستثنائية في "ذا جرين بلانيت" بين مغامرة التخييم في الغابة المطيرة والغوص بين أسماك "البيرانا" وتسلم مهام حارس الحديقة ليوم واحد. ويستطيع زوار "برواز دبي" الإستمتاع بإطلالات بانورامية على دبي من داخل أكبر مبنى يأخذ شكل إطار في العالم بارتفاع 150 متراً وعرض 95 متراً على الأقل حيث يأخذ هذا المعلم المذهل العائلات في رحلة مشوقة إلى ماضي الإمارة العريق ويمكنهم استكشاف مراحل تطور دبي التي تحولت من ميناء تجاري صغير إلى مدينة عالمية مشهورة.. فيما توفر منصة المراقبة الداخلية في برواز دبي مناظر استثنائية على المدينة القديمة من الشمال بما فيها "خور دبي" و"حي الفهيدي" التاريخي وكذلك دبي الجديدة من الجنوب بما فيها "برج خليفة "وغيره من الأبراج الشاهقة. وتعد عروض "دبي أوبرا" خيارا لا يفوت للعائلات من عشاق التجارب الثقافية حيث تستضيف الدار المصممة على شكل قارب شراعي تراثي مجموعة من العروض الكوميدية وحفلات الروك والبوب والجاز وأشهر المسرحيات حول العالم وغيرها من البرامج الفنية.. كما يمكن أيضا للزوار الذهاب في جولة إلى ما وراء الكواليس للتعرف على طابعها المعماري وأسرار المسرح ومشاهدة المنحوتات والأعمال الفنية المميزة ضمن الوجهة ومحيطها. أما "متحف الغموض" في منطقة "السيف" فيصحب رواده في رحلة لا تنسى إلى عالم الخدع البصرية المذهل. ..فإلى جانب تجاربه التعليمية والتفاعلية يحتضن المتحف غرفا تأسر الأبصار وتخدع الحواس من بينها غرفة تحدي الجاذبية المائلة والغرفة اللامتناهية وكذلك المقلوبة. ومن ضمن التجارب العائلية المليئة بالتحدي والمنافسة صالة "رول دي إكس بي" Roll DXB" التي افتتحت مؤخرا في "ميناء راشد" أمام عشاق التزلج على العجلات وترحب الوجهة بالمتزلجين من جميع الأعمار والمستويات وتقدم خدمة تأجير الزلاجات وكذلك دروسا تعليمية تتيح لهم تطوير مهاراتهم الأساسية وتعلم حركات راقصة.

وتوفر "متاهة جامبل" التفاعلية والمغلقة للعائلات تجربة مفعمة بالتحدي والمنافسة حيث يخوض المتسابقون مغامرات مشوقة تختبر قدراتهم الذهنية والمعرفية ومهارات حل الألغاز وقوة التحمل حيث تقدم المتاهة أكثر من 20 تحديا ما يضمن للضيوف معاودة التجربة مرارا لحل الألغاز واستكشاف إمكانياتهم البدنية والذهنية. وسيجد محبو الرياضات والأنشطة البدنية الترفيهية في الأماكن الداخلية المغلقة ما يلبي أذواقهم عند زيارة "عالم دبي للرياضة" والذي يشكل محطة مثالية للاستمتاع بالتجارب الصيفية حيث يقدم هذا المكان المميز ببيئته الآمنة التي تلبي معايير السلامة مجموعةً من جلسات التدريب الرياضية والأكاديمية لمختلف الأعمار وأيضا مجموعة من الأنشطة بما فيها كرة القدم والسلة والكريكت وكرة الريشة وغيرها الكثير. وسيحظى ضيوف دبي بتجربة فاخرة وسط أجواء آمنة وملائمة للاسترخاء إذ حصلت جميع هذه الوجهات على ختم "دبي الضمانة" الذي يؤكد على التزام جميع الشركات والفنادق والوجهات السياحية بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة.. في حين يسهم الختم الذي تجدده الجهات المختصة كل أسبوعين في طمأنة الضيوف بإلتزام الجميع بالتدابير الوقائية المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك منح المجلس العالمي للسفر والسياحة دبي ختم السفر الآمن عام 2020 لتعزيز ثقة المسافرين بزيارتها باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الآمنة.









