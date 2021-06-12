شرطة دبي: 10 آلاف و635 مخالفة للإجراءات الاحترازية في العام الماضي

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة الراشدية 10 آلاف و635 مخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في منطقة الاختصاص خلال العام الماضي. منها 3271 مخالفة عدم ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية في وسائل النقل الخاصة والعامة، و2526 مخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص في المركبات، و1559 مخالفة تجاوز عدد الركاب /مخالفة السعة الاستيعابية- نصف السعة/، و3276 مخالفة بشأن الخروج و التنقل أثناء الحظر إضافة إلى 3 مخالفات " التجمعات والمناسبات".

وأوضح العميد سعيد حمد آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية أنه تم رصد هذه المخالفات في 8 مناطق خلال تفتيش المركبات والأشخاص بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية و القرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد آل مالك ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على التباعد الجسدي في المركبات، وارتداء الكمامات عند التنقل في حال تجاوز عدد الركاب لأكثر من شخصين موضحا أنه سيتم التعامل مع المخالفين لاشتراطات السلامة العامة وفق الإجراءات القانونية. وتمنى الصحة والسلامة للجميع.









