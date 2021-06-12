الامارات | 90% من مرضى «كوفيد-19» في العناية المركزة.. غير مطعمين

شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من مرضى «كوفيد-19» في العناية المركزة.. غير مطعمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب مدير عام هيئة الصحة في دبي، الدكتور علوي الشيخ، أن دراسات حديثة، مختصة، أظهرت أن ثماني إصابات من بين كل 10 إصابات بفيروس «كوفيد-19» تعرض لها أشخاص غير مطعمين.

وأن 90% من المرضى الموجودين في العناية المركزة، غير مطعمين أيضا.

وأفاد علوي الشيخ، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة «أخبار الإمارات»، في تلفزيون دبي، بأن عدد من تلقوا لقاح كورونا في مراكز الهيئة، منذ بداية حملة التطعيم الوطنية، بلغ مليونين و300 ألف شخص، مضيفا أن نسبة الأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، من الفئات المستهدفة والأفراد المؤهلين، بلغت 83%، فيما تلقى 64% منهم جرعتين من اللقاح، «ما يشير إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في عملية التطعيم».

وقال إن النسبة المتبقية من الفئات المستهدفة تبلغ 20% داعياً الجميع إلى أخذ اللقاح للقضاء على الوباء.

وذكر أن الهيئة تجري دراسات وأبحاثا مستمرة، وتحرص على قراءة البيانات المتعلقة بالإصابات وعمليات التطعيم، بالتنسيق مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومؤسسة «بيانات دبي»، مشيراً إلى أن «الدراسات أثبتت كفاءة اللقاحات المقدمة محلياً، تماشياً مع البيانات والمعلومات المعلنة عالمياً».

وقال إن نسبة الـ 20% غير الحاصلة على التطعيم، تشكل ما بين 80% إلى 90% من الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى أو العناية المركزة.

وأكد أن الهيئة تطمح أن تصل نسبة التطعيم للفئات المستهدفة إلى 100%.

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