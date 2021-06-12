الامارات | بالفيديو.. علوي الشيخ: نسبة آخذي اللقاح تجاوز 83% من الجرعة الاولى و64% للجرعة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. علوي الشيخ: نسبة آخذي اللقاح تجاوز 83% من الجرعة الاولى و64% للجرعة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب مدير هيئة الصحة بدبي الدكتور علوي الشيخ، خلال حديثة عن مستجدات التطعيم في الإمارة، إن نسبة آخذي اللقاح تجاوز 83% من الجرعة الاولى و64% للجرعة الثانية.

وأشار الشيخ إلى أن هيئة الصحة ندعو الجميع الى المبادرة إلى أخذ اللقاح تجنبا لتداعيات الإصابة بالفيروس.

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