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الامارات | بالفيديو.. علوي الشيخ: نسبة آخذي اللقاح تجاوز 83% من الجرعة الاولى و64% للجرعة الثانية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب مدير هيئة الصحة بدبي الدكتور علوي الشيخ،  خلال حديثة عن مستجدات التطعيم في الإمارة، إن نسبة آخذي اللقاح تجاوز 83% من الجرعة الاولى و64% للجرعة الثانية.

وأشار الشيخ إلى أن هيئة الصحة ندعو الجميع الى المبادرة إلى أخذ اللقاح تجنبا لتداعيات الإصابة بالفيروس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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