الامارات | "الصحة" تعلن تقديم 101,234 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـساعات الـ 24 الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تقديم 101,234 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـساعات الـ 24 الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 101,234 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13,785,663 جرعة و بمعدل توزيع لقاح 139.38 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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