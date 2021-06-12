محمد بن راشد: سمعة الإمارات الطيبة صنعها زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ما توصلت إليه دولة الإمارات من سمعة طيبة، والتقدم الذي حدث هو بفضل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، مشيراً سموه إلى أن اسم دولة الإمارات بات معروفاً في كل دول العالم.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن الوجهاء يمثلون الدولة، مضيفاً سموه: «نحن نريدكم أن تمثلوها في كل المجالات .. هناك فرص كبيرة أمامنا أن نكون، والقائد ليس ضرورياً أن يقود جيشاً، وأنا أحاول أن تكون سمعة دولة الإمارات طيبة».

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «ما توصلت إليه دولة الإمارات من سمعة طيبة والتقدم الذي صار هو بفضل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وأصبح اسم دولة الإمارات معروفاً في كل دول العالم .. فأنتم الوجهاء تمثلون الدولة.. نحن نريدكم أن تمثلوها في كل المجالات.. هناك فرص كبيرة أمامنا أن نكون، والقائد ليس ضرورياً أن يقود جيشاً.. القائد يقول: «أنا القائد وأنا أقود مجموعتي وأقود عملي وأصبح قائد، وأنا أحاول أن تكون سمعة دولة الإمارات طيبة، وأرجو منكم أن تكونوا فريقاً واحداً».