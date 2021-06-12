طحنون بن محمد: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن حصاد لمسيرة جادة وتتويج مستحق

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

اعتبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي 2022-2023 حصاداً لمسيرة دؤوبة وجادة من العمل الدبلوماسي والسياسي، وتتويجاً مستحقاً للإمارات وسعيها النبيل من أجل إعلاء قيم الخير والسلام والإنسانية.

وقال سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي 2022-2023.. هو حصاد مسيرة دؤوبة وجادة من العمل الدبلوماسي والسياسي». وأضاف سموه: «تتويج تستحقه الإمارات لسعيها النبيل من أجل إعلاء قيم الخير والسلام والإنسانية».