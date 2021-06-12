خلفان الرومي.. السياسي الحكيم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

«أحد رجال الوطن الأوفياء.. وأحد رفقاء زايد وراشد في مسيرة البناء»..

بهذه الكلمات وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «خلفان محمد خلفان الرومي»، تقديراً لمكانته ودوره السياسي المهم في مسيرة الوطن، وتأثيره القوي في الحياة الثقافية والتعليمية والإعلامية.

ويسجل التاريخ اسم «خلفان الرومي»، ضمن الرعيل الأول من أبناء الوطن الذين حملوا على عاتقهم تحويل حلم «الإمارات العربية المتحدة» إلى واقع، حيث عمل - رحمه الله - بجد وإخلاص لينعم المواطن بالرفاهية والسعادة، والوطن بالأمن والأمان، وبفضل جهوده، وجهود أبناء جيله، حققت الدولة مكانتها المرموقة عالمياً في مختلف المجالات.

وأعطى الرومي للوطن سنوات طويلة من حياته، ومن عطائه وطاقته واجتهاده، وأورث حب الوطن وخدمته لأبنائه، وواكب مسيرة البناء، التي انطلقت وفق الرؤية الحكيمة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، مستندة على عزيمته وحكمته، وقدرته على استشراف المستقبل، وعلى النهج يستكمل المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم الحكام.

محمد بن راشد في صورة جماعية مع خلفان الرومي وأعضاء مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية (أرشيفية)

دراسة التاريخ

ولد خلفان الرومي في الخامس من يناير 1946، في إمارة الشارقة، وحصل على بكالوريوس في التاريخ من جامعة بغداد عام 1964، ويعتبر من أوائل الذين حملوا الشهادات الأكاديمية تلقوا تعليمهم ضمن الطلبة الذين أوفدوا إلى العراق لطلب العلم.

وبعد عودته إلى الإمارات حاملاً شهادته العلمية شغل العديد من المواقع، وأسندت إليه عشرات المهام الوطنية، بتكليف من القيادة الرشيدة، وكان شاهداً على مراحل البناء والتطوير قبل تأسيس الاتحاد عام 1971، وبعده.

خلفان الرومي يوزع الشهادات على خريجي فصول محو الأمية (أرشيفية)

بداية المشوار

عيّن الرومي في بداية مشواره العملي مدرساً في مدرسة حطين عام 1968، ثم نائب مدير دائرة المعارف بالشارقة، ومسؤول تعليم الكبار، لتتوالى المناصب التي أسندت إليه حيث بدأ وكيلاً في وزارة التربية والتعليم، وبعدها أصبح وزيراً للصحة عام 1977، ثم وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، حتى تولى وزارة الإعلام والثقافة في عام 1990.

عطاء سياسي

لم يكن خلفان الرومي أحد الشخصيات الفعالة، والتي تمتلك تأثيراً قوياً في الحياة الثقافية والتعليمية والإعلامية، فحسب، إنما يسجل التاريخ دوره السياسي المهم في مسيرة الوطن، وتمثل عطاؤه السياسي في كثير من الإنجازات السياسية داخل الدولة وخارجها، ومنها مشاركته في أعمال اللجان الاتحادية التي كانت تعد القوانين والأنظمة لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان عضو بعض الوفود التي أرسلت لشرح وإطلاع بعض الدول على أسس قيام دولة الإمارات منها: «قطر، البحرين، الكويت، العراق، سوريا، الأردن، لبنان»، كما كان عضو وفد انضمام الدولة لجامعة الدول العربية، ومناقشة قضية الجزر المحتلة، وعضو لجنة إعداد مشروع الدستور الدائم، وعضو لجنة شؤون الموظفين بالدولة، وعضو لجنة التشريعات، كما شارك في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية.

مناصب

ترأس خلفان محمد الرومي، العديد من الوفود الرسمية وشغل عضوية، مجلس الأمناء لكليات التقنية العليا، ونائب رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وعضو لجنة الموارد البشرية في القطاع المالي والمصرفي، وعضو اللجنة العليا للانتخابات للمجلس الوطني الاتحادي، الدورتين الأولى والثانية. وكان الراحل رئيساً، ونائب رئيس، وعضواً في بنوك عدة، منها: بنك الشارقة الوطني، بنك الخليج الأول، وبنك الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية.

2016

في السادس من أبريل 2016، رحل خلفان محمد خلفان الرومي عن عالمنا، وترك للأجيال المعاصرة والقادمة إرثاً مملوءاً بالولاء والانتماء ليتذكر الجميع سيرته الخالدة التي رسم ملامحها بجهده من أجل الوطن.

ويوم وفاته، كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تويتر: «خلفان محمد الرومي أعطى للوطن سنوات طويلة من حياته، ومن عطائه وطاقته واجتهاده، وأورث حب الوطن وخدمته لأبنائه.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء في الرومي، خلال زيارة سموه مجلس العزاء بمنطقة السويحات في الشارقة، وأعرب عن صادق تعازيه ومواساته لأشقاء وأبناء وأسرة الفقيد.

وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي: «معلمي خلفان الرومي، عندما بدأتُ عملي في وزارة الإعلام والثقافة في التسعينيات، كنتُ كأي شاب متحمس ومندفع للعمل، كُنتُ أظنني قادراً على تغيير العالم كأي فتى مقبل على الحياة، إلا أنني كنتُ محظوظاً بمدير عاقل خبر الحياة كثيراً، لم يُكسّر طموحاتي على صخرة الواقع، بل تبنّى ذلك الحماس واحتواه، بحكمة الأب، وبخبرة المعلم الذي يتمنى أن يصبح تلامذته ناجحين في حياتهم، لم تكن عندي خبرة في العمل حينها، فكان أبو فيصل هو المعلم الذي استفدتُ من معرفته كثيراً، والموجّه الذي كان يُصحح أخطائي بابتسامة، وكلمات مُشجّعة».