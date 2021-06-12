العالم يهنئ الإمارات بانتخابها لعضوية مجلس الأمن

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعرب عدد كبير من قادة دول العالم، عن تهانيهم الصادقة لدولة الإمارات بمناسبة انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من 2022 إلى 2023.

وأكدوا على دور الدولة في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدولي، لافتين إلى أن الإمارات اكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها، وقدمت أنموذجاً دبلوماسياً يحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب.

وقدم السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي التهنئة إلى دولة الإمارات بهذا الإنجاز الدبلوماسي. وقدم أيضاً مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، التهنئة إلى السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أن «مملكة البحرين تعرب عن اعتزازها، قيادة وشعباً، وتهانيها الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن الدولي، مباركة لقيادتها وشعبها الشقيق على هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي، الذي يعكس المساعي الحثيثة التي تبذلها الإمارات لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم».

وأضافت الوزارة، في بيانها، «دعم البحرين لدولة الإمارات العربية المتحدة في عملها كعضو في مجلس الأمن الدولي»، مشيدة بالدور البارز الذي تضطلع به في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدولي، ومساهماتها الدائمة في دعم البرامج الإنسانية والتنموية، في العديد من دول العالم.

من جانبها، رحبت دولة الكويت، في بيان لوزارة خارجيتها، بانتخاب المجتمع الدولي لدولة الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت الوزارة أن «اختيار المجتمع الدولي يعكس الدور البارز، الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والدولي».

واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التهاني لدولة الامارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، وتمنياتها بالتوفيق والسداد خلال فترة العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وبما يحفظ ويعزز الأمن والسلم الدوليين.

إلى ذلك، هنأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، دولة الإمارات بالفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.

وقال الصفدي عبر «تويتر»: «أطيب التهاني للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعام 2022-2023، ونعتز بأشقائنا وبإنجازاتهم، وكل الأمنيات بالتوفيق».

وأضاف: «كما نبارك للبرازيل، وغانا، وغابون، وألبانيا فوز كل منهم بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة».

وهنأ العراق على لسان بعثته الدائمة في الأمم المتحدة الإمارات بهذا الإنجاز التاريخي. وغردت البعثة على حسابها في «تويتر»: «مبارك لدولة الإمارات العربية الشقيقة الفوز الكبير والمهم بمناسبة انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن». وتابعت: «الإمارات ستكون العضو العربي في المجلس، ويتطلع العراق إلى استمرار التواصل البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات».

وبدورها، قدمت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة التهانئ إلى الإمارات بهذه المناسبة.

وكانت الإمارات أعلنت ترشحها رسمياً وانطلاق حملتها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، أمام المناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أدلى به سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وحصلت الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية لهذا الترشيح، وتزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020.

وفي هذه الأثناء، هنأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري دولة الإمارات، قيادة وشعباً. وكتب في تغريدة على «تويتر»: «مبروك للعرب والعالم، انتخاب دولة الامارات لعضوية مجلس الأمن الدولي».

وأضاف الحريري: «إن الإمارات اكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها، وقدمت أنموذجاً دبلوماسياً يحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب، لخدمة الإنسانية». واختتم تغريدته قائلاً: «مبروك للإمارات شعباً وقيادة، وإلى مزيد من التقدم».

وقدمت الولايات المتحدة على لسان مندوبتها لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، التهنئة إلى الإمارات على هذا الحدث، مؤكدة تطلع واشنطن إلى «العمل معاً بشأن القضايا الأكثر إلحاحاً للسلم والأمن الدوليين».

وبهذه المناسبة، قدمت كبيرة المسؤولين في مكتب شؤون المنظمات الدولية لدى وزارة الخارجية الأميركية السفيرة، إيريكا باركس، التهاني إلى دولة الإمارات، إلى جانب ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا، معربة عن تطلعها إلى العمل معاً في مجلس الأمن الدولي.

أوروبياً، أعرب مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تهانيه لكل من الإمارات والبرازيل والجابون وغانا والبانيا، بمناسبة انتخابها أعضاء غير دائمين بمجلس الأمن الأممي.

وأضاف: «أتطلع للعمل معاً لمجابهة التحديات العالمية في ظل هذه الأوقات الصعبة».

وتأمل الإمارات خلال فترة عضويتها في المجلس، التركيز على 4 أولويات ودعائم أساسية، وهي تعزيز الشمولية، وبناء القدرة على الصمود، وتحفيز الابتكار، وتأمين السلام للأجيال المقبلة.

وتدرك دولة الإمارات أهمية تأمين السلام، والنهج متعدد الأطراف الذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى للاستجابة للتهديدات المتزايدة التعقيد للسلم والاستقرار العالميين، حيث سعت الإمارات إلى تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة، وتمكين المنظمات الإقليمية، وتهدئة التوترات. ويعتبر تطوير العمليات السياسية الأمنية الشاملة والنهج أمراً أساسياً لخلق عمليات انتقال دائمة للخروج من الصراع، وستنقل دولة الإمارات تجربتها كقوة معتدلة إلى المجلس.

وتلتزم دولة الإمارات بالعمل كقوة اعتدال في المنطقة، والتصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب، واستخدام هذه العضوية للمساعدة في الحفاظ على الإرادة السياسية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب والتطرف.

البرلمان العربي: تتويج لإنجازات الإمارات وقيادتها الرشيدة

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة، لانتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022 - 2023.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أمس، أن هذه الخطوة تعتبر تتويجاً لإنجازات دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يبذلونه من مساعٍ مستمرة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودفاعهم المتواصل عن القضايا العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن ثقته الكاملة في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المسؤولية الكبيرة من خلال انتخابها عضواً في مجلس الأمن، وقدرتها في مواجهة التحديات المهمة، التي تواجه المنطقة في الوقت الحاضر، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة، لما فيه صالح أوطاننا العربية.

«العربي لحقوق الإنسان»: إنجاز عالمي رائد

أكد المستشار عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، على أهمية انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة للعامين المقبلين، ممثلة عن منطقة آسيا والمحيط الهادي للفترة 2022 - 2023، وذلك لما يمثله هذا الفوز من إبراز للمكانة الدولية والمحورية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونجاحها في إبراز دورها ودبلوماسيتها الدولية في كل ما يتعلق بتحقيق الخير والسلام والتنمية بالعالم، وهو الدور الذي أكدته دول العالم بانتخابها لدولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس الأمن الدولي.

وأكد عيسى العربي، في بيان أمس، أن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن انعكاس لما تحمله دول العالم من تقدير واحترام لسياسات الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وللجهود التي يبذلها قادتها لتحقيق السلام والتنمية بالعالم.

وتقدم رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بالتهنئة لدولة الإمارات على هذا الإنجاز العالمي الرائد، الذي حققته الدبلوماسية الإماراتية للمرة الثانية بفوزها بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي، وهو ما يضيف إلى جملة إنجازاتها ونجاحاتها الدولية التي تحققها على مختلف الصُعد الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن فوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن سيسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام بالعالم، انطلاقاً من الرصيد الإنساني والحضاري الذي أرسته الإمارات كمنهجية دائمة في نهجها وسياساتها.