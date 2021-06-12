الامارات | «الأرصاد» يحذّر: رياح مثيرة للرمال محمّلة بالغبار حتى «الأربعاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يحذّر: رياح مثيرة للرمال محمّلة بالغبار حتى «الأربعاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح أحياناً على مدار الأسبوع الجاري، لتكون مثيرة للرمال والأتربة ومحملة بالغبار، منوهاً بأن طقس اليوم، يكون صحواً بوجه عام، ومغبراً أحيانا نهاراً، وغائماً جزئياً شرقاً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأحد، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خصوصاً غرباً لتكون مثيرة للغبار والرمال، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحيانا نهاراً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً، سيظل صحواً بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً، وغائم جزئياً شرقاً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين على بعض المناطق الشمالية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، على أن تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد بأن طقس الإثنين سيصبح مغبراً أحياناً وغائماً جزئياً إلى غائم شرقاً وشمالاً نهاراً، فيما تبقى الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للرمال ومحملة بالغبار، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

كما يبقى طقس الثلاثاء مغبراً أحياناً وغائماً جزئياً إلى غائم شرقاً وشمالاً نهاراً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للرمال ومحملة بالغبار، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يبقى متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الأربعاء المقبل، سيعود صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للرمال ومحملة بالغبار، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يظل متوسطاً إلى مضطرب الموج خصوصاً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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