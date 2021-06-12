الامارات | "محمد بن راشد للطب" تطلق أول برنامج دكتوراه في العلوم الطبية الحيوية بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد بن راشد للطب" تطلق أول برنامج دكتوراه في العلوم الطبية الحيوية بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية برنامج الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية وهو أول برنامج دكتوراه تطلقه الجامعة في إطار مساعيها المتواصلة لدعم وتعزيز الأبحاث العلمية في دولة الإمارات.

تم إطلاق هذا البرنامج الأول من نوعه في دبي ليتماشى مع أولويات أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 المتمثلة في بناء القدرات الوطنية ومواجهة التحديات الصحية عبر منظومة علمية وطنية حيث صمم البرنامج للإستفادة من المقومات العلمية للجامعة مع التركيز على مواضيع أوسع في مجال العلوم الطبية الحيوية ويتاح التقديم للبرنامج للحاصلين على ماجستير العلوم في أحد المواضيع ذات الصلة مثل علوم الحياة أو العلوم الصحية.

وسيحصل طلبة الدكتوراه على فرصة العمل مع الأكاديميين والمختصين في نفس المجال حيث يهدف البرنامج إلى التوفيق بين اهتمامات الطلبة البحثية واختصاصات الكادر الأكاديمي من اليوم الأول.

كما ستجرى الأبحاث والدراسات في ??مختبرات الجامعة المتطورة والمجهّزة حديثا إلى جانب مرافق الأبحاث الحديثة في مركز جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للأبحاث الطبية الحيوية بدعم من مؤسسة "الجليلة" للأبحاث الطبية.

وتشمل الأبحاث مواضيع متعددة من ضمنها الخلفية الوراثية للأمراض التطوّرية والتكاثر وبيولوجيا السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأمراض المعدية وعلم الأدوية والأحماض النووية الريبوزية غير المشفّرة وبيولوجيا الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة.

وقال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور زيد البقاعين "يتمثل أحد أهدافنا الأساسية في تدريب ورعاية الكفاءات العلمية ودعم الأبحاث في العلوم الصحية والطبية الحيوية في دولة الإمارات حيث يعتبر إتقان الخبرات والمهارات المتنوّعة من مقومات الباحث الناجح وهذا ما سيحققه البرنامج الذي يتيح للطلبة الاستفادة من خبرات الكادر الأكاديمي والبحثي في الجامعة في مجالات متعددة من العلوم الطبية والطبية الحيوية".

من جهته قال عميد الأبحاث والدراسات العليا في الجامعة الأستاذ الدكتور ستيفان دو بليسيس، "تعزز الأبحاث من رؤيتنا لنصبح محورا عالميا متخصصا في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل حيث يوفر برنامج الدكتوراه بيئة بحثية متطورة تقدّم لطلبة الدراسات العليا أساساً راسخاً في مجال العلوم الطبية الحيوية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية بالإضافة إلى التدريب المكثّف على الأبحاث المختبرية وإجراء المشاريع البحثية المستقلة".

وبهدف استقطاب أفضل المواهب المحلية تقدم الجامعة منحاً دراسية كاملة لطلاب الدراسات العليا من مختلف الجنسيات المهتمين بمتابعة الدراسة في برنامج الدكتوراه. كما تقدم الجامعة منحاً دراسية ممولة بنسبة 50 بالمائة لمجموعة من الطلاب المتقدمين لبرنامج الماجستير من كافة الجنسيات دعماً وتشجيعاً للباحثين في العلوم الطبية الحيوية.

وقامت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بتمديد الموعد النهائي للتقديم على برنامج الماجستير في العلوم الطبية الحيوية حتى 30 يونيو الجاري.

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