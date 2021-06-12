الامارات | الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي :

- السبت

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية - صحو بوجه عام ومغبر أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة غرباً مثيرة للغبار والرمال، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

- الأحد

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية - صحو بوجه عام ومغبر أحياناً وغائم جزئياً إلى غائم شرقا نهاراً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة غرباً مثيرة للغبار والرمال، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

- الإثنين

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية - صحو بوجه عام ومغبر أحياناً - غائم جزئي شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

- الثلاثاء

الطقس: مغبر أحياناً وغائم جزئياً إلى غائم شرقاً وشمالاً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

- الأربعاء

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً - تميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الداخلية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال والغبار غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة غرباً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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