الامارات | 3 وفيات و2281 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات و2281 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 225 ألفاً و651 فحصاً جديداً، للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2281 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 593 ألفاً و894 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1720 حالة.

‌وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها، وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الجسدي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت الوزارة شفاء 2234 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 573 ألفاً و194 حالة.

وأعلنت الوزارة تقديم 94 ألفاً و223 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس، 13 مليوناً و684 ألفاً و429 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 138.36 جرعة لكل 100 شخص.

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