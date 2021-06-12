الامارات | برنامج القرآن الكريم يسهم في الإفراج عن 278 نزيلاً في «إصلاحية دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج القرآن الكريم يسهم في الإفراج عن 278 نزيلاً في «إصلاحية دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطّلع القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على برنامج تحفيظ القرآن الكريم لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، الذي تُنفذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع جائزة دبي للقرآن الكريم، والذي أسهم في الإفراج عن 278 نزيلاً من الرجال والنساء خلال العام الماضي، بعد استفادتهم من عفو القرآن الكريم، ووفقاً للنظام المتبع في هذا الشأن.

وأفاد المري، خلال تفقّده الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بأن الإدارة أنجزت 40% في مشروع تطوير الأنظمة الأمنية بمجمع السجون وتعزيز وتقوية أداء عملياتها الإدارية والتحكم الأمني.

وأوضح أن مسؤولية القيادة العامة لشرطة دبي كبيرة في مجال رعاية حقوق الإنسان، وما تقدمه لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية يُعتبر فرصة كبيرة لعكس الصورة المشرقة عن الدولة في هذا المجال، مؤكداً الاهتمام بتقديم كل الخدمات للنزلاء وحفظ حقوقهم التعليمية والصحية والتدريبية وغيرها، موجهاً في الوقت ذاته إلى ضرورة الاهتمام ببيئة العمل الداخلية للموظفين من خلال الاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية.

واستمع المري إلى شرح حول المؤشرات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للإدارة وأبرز الإحصاءات والإنجازات التي تحققت في العام الماضي، والإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة «كوفيد-19» في الإدارة، من خلال إدارة شؤون النزلاء، واستحداث مبنى للعزل الصحي، وتخصيص مبنى الأحداث للنزلاء المُخالطين، إذ لم تسجل الإدارة أية حالات وفاة بين النزلاء بسبب فيروس «كوفيد-19».

كما اطّلع المري على استمرارية الأعمال خلال جائحة «كورونا»، من خلال الخدمات المختلفة التي تم استحداثها، ومنها خدمة التقاضي للنزلاء عبر نظام الاتصال المرئي، والعيادة الافتراضية للنزلاء، وخدمة الزيارة عن بُعد، وخدمة التحقيق عن بُعد، وخدمة الكاتب العدل عن بُعد، وخدمة إصدار شهادة عبر الموقع الالكتروني بدلاً من التقديم لها حضورياً، إضافة إلى خدمة المنتجات الحرفية التي تحولت إلى التسويق عبر المواقع الالكترونية، وأخيراً خدمة التدريب الذكي.

واستمع إلى شرح حول المستفيدين من الدورات التدريبية في إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إذ بلغ عدد المستفيدين من البرامج الرياضية 522 مستفيداً شاركوا في سبع دورات، والتدريب المهني 327 مستفيداً شاركوا في 22 دورة، وقسم البرامج الدينية 539 مستفيداً، والبرامج التعليمية 275 مستفيداً من 16 دورة تدريبية، إلى جانب تنظيم 19 مسابقة دينية.

وخلال الجولة اطّلع المري على برنامج رعاية أبناء النزيلات، وخدمة الرعاية الصحية، إضافة إلى الإحصاءات الخاصة بإدارة حراسة السجون، وإدارة الإمداد والتجهيزات، ومشروع تطوير الأنظمة الأمنية، ومشروع مركز إيداع الأحداث، والجدول الزمني للانتهاء من مختلف المشروعات.

• صفر وفيات بسبب «كورونا» داخل المؤسسات العقابية في دبي.

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