الامارات | ميكروسكوب.. 3 طالبات مواطنات يصمّمن ممرات لإنتاج الطاقة النظيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروسكوب.. 3 طالبات مواطنات يصمّمن ممرات لإنتاج الطاقة النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - • مبتكرون

توصلت ثلاث طالبات مواطنات إلى فكرة مبتكرة لتصميم ممرات في المدارس منتجة للطاقة الكهربائية النظيفة، باستخدام مولدات كهروضغطية، بهدف تزويد المدرسة بطاقة نظيفة لإنارة وتشغيل أجهزتها.

ونفذ مشروع «ممر إنتاج الطاقة»، الطالبات مريم عيسى ساحوه، وفاطمة أحمد الياسي، وحصة أحمد الحمادي، خلال دراستهن بالمرحلة الثانوية في مدرسة فاطمة الزهراء، وشاركن بالمشروع في مسابقة «بالعلوم نفكر»، وحظي بإشادة لجنة تقييم المشروعات المشاركة في المسابقة، كونه يسهم بشكل جيد في توجه الدولة إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأوضحت الطالبات في عرض تقديم المشروع، أنه يعتمد على تركيب ممرات في المدارس تحتوي على «مولدات كهروضغطية» تعمل على تحويل الطاقة الحركية الانضغاطية الناتجة عن حركة الطلبة والعاملين في المدارس، إلى كهربائية، وتجمع الكهرباء الناتجة في بطاريات لاستخدامها في المدرسة.

ولفتن إلى أنهن صمّمن نموذجاً لممر مكون من خلايا «مولدات كهروضغطية»، وإجراء التجربة عليه بمحاكاة حركة افتراضية لمجسمات متحركة تمثل حركة الطلبة المتوقعة على الممرات، وتم حساب مقدار الطاقة الناتجة من نموذج المحاكاة، والفائدة الكهربائية، ومدى جدوى كمية الكهرباء الناتجة، ما أثبت مدى فاعلية المشروع بشكل جيد.

وأضافت الطالبات أنه يمكن تطوير المشروع وتعميمه على المدارس والمستشفيات وجهات العمل الكبرى التي تضم أعداداً كبيرة من الموظفين والعمال.

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