الامارات | سكيك السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انزلاق

يتسبب نظام الري في حديقة بحيرة الخوانيج في بلل بعض أجزاء مضمار الجري قبيل المغرب، ما يتسبب في انزلاق مستخدمي المضمار من مرتادي الحديقة.

تسوق

لاحظ متسوقون للمنتجات الغذائية عبر موقع «فريش صندوق» تكرار مشكلة استبدال المنتج الغذائي المستورد من بلد ما بآخر غير البلد الذي اختاره المتسوق، بحجة عدم توافره، مشيرين إلى أن الموقع لا يوفر خدمة الرد على ملاحظاتهم هاتفياً، ولا يتجاوب مع الرسائل عبر «واتس أب».

شكاوى

دعا قارئ إلى إعادة خدمة تسجيل الشكاوى في نظام شكاوى حكومة أبوظبي 800555 عبر الهاتف، خصوصاً أن عملية التسجيل عبر المنظومة الإلكترونية تواجه مشكلات تقنية بينها عدم إمكانية تحميل الشكوى.

رسوم

اشتكى والد طالبة في أبوظبي التفاف مدرسة ابنته على قرار منع زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة العام الدراسي المقبل، برفع أسعار الكتب الدراسية والزي، وإضافة رسوم تحت بند «مصادر تعلم إضافية».

قرض

اشتكى قراء تكرار تلقيهم اتصالات من بنوك عاملة في الدولة، لإبلاغهم بالموافقة المسبقة على حصولهم على قروض شخصية، وذلك على الرغم من عدم تقديمهم أي طلب بذلك.

نظافة

دعا مرتادو شاطئ مدينة خورفكان إلى تفعيل نظام المخالفات والغرامات من مفتشي البلدية على خلفية تفاقم ظاهرة تهاون الزائرين في الحفاظ على النظافة العامة، إذ يلقي كثيرون المخلفات التي تشوّه المنظر الحضاري في الشاطئ دون أي اكتراث.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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