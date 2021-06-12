الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم.. أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يضيع عامل آسيوي الفرصة حين وجد لصاً سبق أن سرقه بالإكراه مع آخرين هاربين، وذلك بعد الإمساك به أثناء محاولة تكرار جريمته، وأبلغ الشرطة التي قبضت عليه وأحالته إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجنايات.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة إنه خرج من مقر سكنه، وأوقفه أربعة أشخاص (أفارقة)، من بينهم المتهم، ووضع أحدهم سكيناً على رقبته وسرقوا منه 1600 درهم، ولاذوا بالفرار.

وأضاف أنه بعد ثلاثة أيام، حاول المتهم سرقة شخص آسيوي بالطريقة ذاتها، لكن تصدى أصدقاء الرجل وأمسكوا به، فتعرّف إليه وأبلغ الشرطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news