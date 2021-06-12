الامارات | الطقس صحو وغائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس صحو وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، وغائماً جزئياً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الغد، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية، بسرعة 15 - 25 كيلومتراً في الساعة تصل إلى 35 كيلومتراً.

ويكون الخليج العربي متوسط الموج يصبح مضطرباً أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الـ15:59 والمد الثاني عند الـ01:40، والجزر الأول عند الـ08:52 والجزر الثاني عند الـ19:12.

ويكون بحر عمان خفيف الموج، فيما يحدث المدّ الأول عند الـ11:31 والثاني عند الـ22:18، والجزر الاول عند الـ17:12 والجزر الثاني عند الـ05:09.

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