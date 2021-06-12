الامارات | «اقتصادية رأس الخيمة» تلزم مشاهير التواصل ترخيص أنشطتهم التجارية

شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية رأس الخيمة» تلزم مشاهير التواصل ترخيص أنشطتهم التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، مؤثري ومشاهير التواصل الاجتماعي في الإمارة، توفيق أوضاعهم في مجال ممارسة الأنشطة الإعلامية التجارية، من خلال الحصول على ترخيص، مؤكدة إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وأوضح التعميم، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن على مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في رأس الخيمة، الذين يمارسون أنشطة إعلانية على أساس تجاري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي توفيق أوضاعهم، والحصول على التراخيص اللازمة من إدارة التراخيص الإعلامية في وزارة الثقافة والشباب، قبل مباشرة أنشطتهم في مجال الإعلانات التجارية.

وأضاف التعميم أن على المؤثرين والمشاهير الحصول على رخصة مزاولة نشاط اقتصادي من الدائرة، مضيفاً أن إدارة الرقابة والحماية التجارية ستتولى الرقابة على الأنشطة التجارية، وتحرير مخالفة «ممارسة نشاط اقتصادي من دون ترخيص»، ضد مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي غير الملتزمين التسجيل. وفي حال عدم التزام الشروط، ستحرر بلاغات جزائية ضد المخالفين، ويحالون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

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