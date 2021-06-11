إغلاق «هايبر ماركت» بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «ريشيس ذا نيو جين هايبر ماركت ذ.م.م» بأبوظبي.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم الالتزام بنظافة المنشأة بشكل عام، والمعدات والأدوات ومناطق تداول وحفظ الغذاء بشكل خاص، وعدم الالتزام بإغلاق فتحات الصرف الصحي، وعدم صيانة الأرضيات المتصدعة التي يصعب تنظيفها بسبب تراكم الأوساخ، إلى جانب عدم توفر مغسلة لغسل الأيدي بمنطقة تنظيف الخضراوات، إضافة لعدم تخزين المواد الغذائية بطريقة سليمة تضمن حمايتها من التلوث، وتخزين الأغذية مع المواد المستخدمة في التنظيف دون فصلها، ما يجعلها عرضة للتلوث التبادلي، كما تم رصد وجود الحشرات بالمنشأة.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة، واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وناشدت الهيئة الجمهور بالإبلاغ عن أي مخالفات في أية منشأة غذائية عبر الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555.