الطقس المتوقع على الإمارات غداً السبت

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً وغائما جزئياً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج يصبح مضطربا أحياناً غربا. فيما سيحدث المد الأول عند 15:59 والمد الثاني عند 01:40، والجزر الأول عند الساعة 08:52 والجزر الثاني عند الساعة 19:12.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 11:31 الثاني عند الساعة 22:18، والجزر الأول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند الساعة 05:09.