الامارات | خط مترو بين محطتي الراشدية واكسبو دون توقف لتغيير القطار

شكرا لقرائتكم خبر عن خط مترو بين محطتي الراشدية واكسبو دون توقف لتغيير القطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفر خدمة التنقل باستخدام مترو دبي عبر خط مباشر بين كل من محطة الراشدية ومحطة اكسبو، التي تم افتتاحها قبل أيام على مسار 2020، لتكون متاحة حاليا للموظفين المخولين التواجد في موقع معرض إكسبو 2020.

ووفقا لما ذكرته الهيئة عبر منصاتها الرقمية، فإن الخط الأحمر لمترو دبي سيوفر مساراً متواصلاً من محطة الراشدية حتى محطة إكسبو 2020 دون حاجة لتبديل القطار في المحطات الانتقالية، الا في حال كان الراكب متجهاً نحو محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، فسيكون عليه تبديل القطار في المحطة الانتقالية جبل علي.

وتعتبر محطة مترو الراشدية الأولى التي انطلق منها مترو دبي عبر مدينة دبي، كما تحوي مرآبا للسيارات.

وتقع في منطقة الراشدية التي تجاورها منطقة ند الحمر من الجنوب، ومردف من الشرق، ومطار دبي الدولي من الشمال، ومنطقة أم رمول من الغرب. وتعتبر محطة الراشدية أقرب محطة لمطار دبي الدولي، كما تعد من المناطق القريبة نسبيا للموظفين والسكان القاطنين في امارة الشارقة، اذ تبعد المسافة بين محطة الراشدية وشارع الخان في مدينة الشارقة نحو 15 كيلو مترا. وتتميز المحطة بوجود 3 مسارات متوازية لسير القطارات موزعة على 3 مستويات، كما تضم المحطة مرآب لبيات قطارات المترو ليلا.

وأتاح افتتاح مسار مترو 2020 اعتباراً من 1 يناير 2021، ربط وسط المدينة بأطرافها، حيث وفر وسيلة نقل سهلة ومريحة ربطت وسط المدينة بأربع مناطق جديدة في دبي عبر محطات المترو في كل من جبل علي، والحدائق، وديسكفري جاردنز والفرجان. وتم أيضا تشغيل محطة مجمع دبي للاستثمار الواقعة على مسار مترو 2020 ابتداءً من 1 يونيو الحالي، لتخدم المناطق الصناعية والسكنية والتجارية المحيطة بها.

يذكر أنه تم تشغيل كل محطات مسار مترو 2020 البالغ عددها 7 محطات، باستثناء محطة "عقارات جميرا للغولف" التي ستفتح تزامناً مع انطلاق الحدث العالمي "إكسبو 2020"، الذي تستضيفه الإمارات بين الأول من أكتوبر المقبل وحتى 31 مارس 2022.

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