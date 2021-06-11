الامارات | توفير لقاح كورونا مجاناً لجميع حملة التأشيرات والإقامات المنتهية في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن توفير لقاح كورونا مجاناً لجميع حملة التأشيرات والإقامات المنتهية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، توفير لقاح كوفيد-19 مجاناً لجميع حملة التأشيرات والإقامات المنتهية في الإمارة، وجاءت هذه الخطوة مراعاةً للظروف الاستثنائية الناتجة عن الجائحة وحرصاً على صحة مخالفي الإقامة والصحة العامة.
ويمكن تلقي لقاح كوفيد-19 عبر التسجيل في مراكز التطعيم المخصصة باستخدام أي إثبات للهوية حتى وإن كانت منتهية الصلاحية.
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