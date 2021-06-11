الامارات | الصحة تقدم 94223 جرعة من لقاح كوفيد19

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تقدم 94223 جرعة من لقاح كوفيد19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 94,223 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13,684,429 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 138.36 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news