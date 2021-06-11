الامارات | بسبب الجودة.. «الصحة» تسحب علاج للمعدة والمريء من الأسواق

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الجودة.. «الصحة» تسحب علاج للمعدة والمريء من الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سحب وتعليق تسجيل المنتج الطبي «Omiz Plus 20 mg Capsule- Omiz Plus 40 mg Capsule»، إلى أن يتم التحقيق من جودته، ويستخدم المنتج في علاج بعض مشكلات المعدة والمريء، مثل ارتجاع المريء والقرحة.

وطلبت الوزارة، من الشركة المصنعة حسب المنتج من القطاعين العام والخاص، وأبلغت جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم تداول المنتج إن وجد.

وأكدت الوزارة على جميع الصيدليات التوقف عن صرف المنتج، مشيرة إلى أن قرار السحب وتعليق التسجيل المنتج يرجع لعدم تكافؤه حيوياً مع المستحضر المرجعي.

ولفتت الوزارة في تعميم آخر إلى تنفيذ سحب طوعي لمحاليل العدسات اللاصقة وغسول ومرطب العيون، بسبب مشكلة الامتثال لعملية التعقيم، مطالبة المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلات المحددة.

كما سحبت تشغيلات من منتجات توصيل الأدوية والتغذية والعناية بالكلى، تحمل اسم «PD 3L EMPTY BAG SYSTEM & CAPD PEDIATRIC SET»، وذلك بسبب مشكلة عدم الامتثال لعملية التعقيم التي تعرضت لها الوسائل الطبية، وأوصت بعدم استخدام التشغيلات المذكورة وإعادتها إلى المورد.

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