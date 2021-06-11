الامارات | شاهد ..خطورة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..خطورة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وعدم تجاوز الإشارة الحمراء، كونها تشكل خطورة بالغة على السائقين والمركبات الأخرى ومستخدمي الطريق، ما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية المأساوية التي تؤدي إلى الوفيات والإصابات.



يذكر أن القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوما والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 درهم بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

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