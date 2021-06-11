منصور بن زايد وسرادار بيردي محمدوف يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس بقصر الوطن، معالي سرادار بيردي محمدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية تركمانستان الصديقة. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.وتبادل سموه والضيف وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي بردي نياز ماتييف، نائب وزير خارجية جمهورية تركمانستان.