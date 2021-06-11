«الخارجية» تقيم حفل وداع لسفيري الأردن وأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ظهر أمس في قصر الوطن، حفل وداع لجمعة عبدالله العبادي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، ويوري بولوريز، سفير جمهورية أوكرانيا لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عملهما كسفيرين لبلادهما لدى الدولة. وفي بداية الحفل، ألقت علياء المحرزي، الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كلمة أثنت خلالها على الجهود المتميزة التي بذلها السفيران لتوطيد علاقة بلديهما بدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنية لهما التوفيق في مهامهما المستقبلية. وتقدم جمعة عبدالله العبادي بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمنحه وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً. وأشاد يوري بولوريز بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات، متوجهاً بالشكر إلى المسؤولين في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته كسفير في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين. حضر الحفل أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة والمسؤولون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.