اجتماع في شرطة البرشاء لبحث استعدادات «إكسبو»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحضور العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، ونائبه العقيد ماجد السويدي، والعقيد حارب الشامسي منسق عام قطاع البحث الجنائي، وعدد من الضباط، اجتماعاً مع مركز شرطة البرشاء، ضمن اجتماعات دورية للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف الوقوف على جاهزية فرق العمل المشاركة في حدث إكسبو دبي الدولي والاطلاع على آخر التطورات. واطلع اللواء المنصوري على عرض حول استعدادات فرق العمل، وخطة العمل، والإحصاءات المرورية والجنائية، مؤكداً أهمية التعامل مع مختلف التحديات والحرص على الخروج بحلول مبتكرة ورائدة تسهم في الحد من الجريمة ومكافحتها والحيلولة دون وقوعها، مشيراً إلى أهمية العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لإنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الحدث العالمي.

وأكد أهمية منطقة اختصاص مركز البرشاء بالنسبة لإمارة دبي؛ كونه يغطي 12 منطقة تبلغ مساحتها 412 كيلومتراً مربعاً، ووقوعه في منطقة فيها العديد من المناطق السياحية، وعدد من المنشآت المهمة، الأمر الذي يستدعي تكثيفاً أمنياً وتقديم خدمات مميزة لإسعاد المتعاملين في منطقة الاختصاص. وأضاف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري أن معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي يولي الحدث اهتماماً كبيراً من خلال الاجتماع الدائم مع فرق العمل واللجان، للخروج بمبادرات ومشاريع مبتكرة، واستحداث أنظمة ذكية وتكنولوجيا متطورة لتأمين الحدث، إضافة إلى النظر لأفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن قطاع البحث الجنائي مستعد لاستقبال الحدث العالمي.