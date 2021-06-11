«اجتماعية الوطني» تعتمد تقرير «التلاحم الأسري»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بُعد برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، توصيات موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، المحال من المجلس بعد مناقشة الموضوع في الجلسة الثانية عشرة التي عقدها في 25 مايو الماضي بمقر المجلس في أبوظبي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقالت هند العليلي: إن اللجنة عقدت اجتماعين لإعادة صياغة توصيات الموضوع بناء على ما تمت مناقشته في الجلسة الثانية عشرة المعقودة بتاريخ 25 مايو 2021، حيث تمت إضافة توصيات السادة أعضاء المجلس إلى تقرير موضوع التلاحم الأسري، والذي يعتبر من الموضوعات المهمة لما له من أثر كبير على تماسك والأسرة وتلاحمها. وتبنى المجلس الوطني الاتحادي 15توصية مصنفة إلى تسعة قطاعات، وقرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية لتلقي ملاحظات الأعضاء وصياغتها ورفعها للمجلس، حيث تمت مناقشة هذا الموضوع من قبل اللجنة ضمن محاور: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

وتناولت قطاعات التوصيات التسع: التشريعات، وإنشاء برامج توعية، ومبادرات الاستشارات الأسرية، وحضانة الأبناء، وقاعدة البيانات المركزية المتعلقة بقضايا الأسرة، وتفعيل مرصد المخاطر الأسرية، وحماية الأحداث، ومراكز إيواء الأطفال ورعايتهم، وتشجيع أصحاب الهمم على الزواج.