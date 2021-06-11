الامارات | توظيف.. «التوطين» تؤهّل مرشحيها للمشاركة في جائزة الأداء الحكومي المتميز

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. «التوطين» تؤهّل مرشحيها للمشاركة في جائزة الأداء الحكومي المتميز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، سيف السويدي، طلبات مشاركة الوزارة في النظام الإلكتروني لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، الدورة السادسة، فيما نظمت الوزارة، أمس، أولى جلساتها الحوارية مع مرشحيها، للمنافسة على أوسمة رئيس مجلس الوزراء في الجائزة.

وخلال الجلسة الحوارية، حرصت وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية، نورة المرزوقي، على تحفيز المرشحين وتأهيلهم، والإجابة عن استفساراتهم، لضمان رحلة متميزة للوصول إلى منصة التتويج.

وأنطلقت جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عام 2009، ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، الذي يعدّ أول برنامج متكامل للتميّز الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية، لتكون أرفع جائزة للتميز المؤسسي على مستوى الدولة. وتهدف الجائزة إلى تعزيز دور المؤسسات الحكومية الاتحادية في خدمة جميع فئات المجتمع.

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