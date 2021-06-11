الامارات | جامعة الإمارات تنظّم معرض التوظيف والتدريب الافتراضي 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تنظّم معرض التوظيف والتدريب الافتراضي 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم مركز التوظيف وشؤون الخريجين معرض «جامعة الإمارات للتوظيف والتدريب» الافتراضي، يومي 15-16 يونيو الجاري، تحت شعار «أنت المستقبل».

ويهدف المعرض، الذي يتوقع أن يزوره نحو 2000 من الباحثين عن فرص توظيف، لمساعدة طلبة وخريجي الجامعة، للتعرّف إلى متطلبات سوق العمل، والفرص الوظيفية والتدريبية، بمشاركة مختلف القطاعات الخاصة والحكومية في الدولة، والقطاعات العالمية، ودعم وتعزيز جهود التوطين تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لجامعة الإمارات، بالإضافة إلى استضافة مجموعة من الورش المهنية والجلسات الحوارية، ومجموعات العصف الذهني، خلال فترة انعقاد المعرض، وبمشاركة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة.

وقالت النائب المشارك لشؤون الطلبة، الدكتورة عائشة الظاهري، إن معرض جامعة الإمارات للتوظيف والتدريب يُشكّل ملتقى بين الطلبة الخريجين وأصحاب العمل، ويأتي في سياق رؤية جامعة الإمارات في تعزيز فرص توظيف طلبتها، والإسهام في العمل على خدمة مجتمعهم.

وأكّدت الظاهري أن الجامعة قدّمت نماذج مُشرّفة من خريجيها، وفق معايير ومتطلبات أرباب العمل، ووفق المتغيرات التي تطلبتها الوظائف المحلية والدولية، كونهم خلاصة برامج أكاديمية معتمدة، وأنشطة ومهارات لاصفّية متنوعة، وفّرت بدورها الدعم اللازم لهم، كما قدّمت الأدوات التعليمية لاستمرارية تحصيلهم العملي، وتعزيز مهاراتهم المهنية.

ويتوقع أن يزور المعرض ما بين 1500 و2000 باحث عن فرص توظيف وتدريب مهني في القطاعات الحكومية والخاصة، كما تشارك 50 جهة في هذا الحدث الأول، وسيقدم معرض التدريب والتوظيف خلال يومي انعقاده، مجموعة متعددة من ورش العمل في مجال كتابة السيرة الذاتية والمقابلة الوظيفية، وغيرهما من المهارات التي يتطلبها سوق العمل، إلى جانب المشورة الوظيفية، ومجموعة من الأنشطة التفاعلية، وندوات ومحاضرات تفاعلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news