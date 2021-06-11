الامارات | عطل تقني يؤخر امتحانات طلبة النقل 20 دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن عطل تقني يؤخر امتحانات طلبة النقل 20 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واجه عدد من طلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن، أمس، عطلاً فنياً، أثناء امتحان العلوم، تسبب في تأخير الإجابة عن الأسئلة، فيما أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنها عملت مع فرقها على تدارك الخلل وإصلاحه بشكل سريع.

وذكر مديرو مدارس أن وقت دخول طلبة صفوف النقل (من الرابع إلى الحادي عشر) متاح لمدة ساعتين، من التاسعة إلى الحادية عشرة، وأي عطل تقني لن يؤثر في زمن الإجابة.

وتفصيلاً، أفاد ذوو طلبة، بأن عطلاً فنياً تسبب في تأخير أبنائهم 20 دقيقة عن موعد الامتحان أمس، فيما ينتظر طلبة آخرون خوض الامتحانات التعويضية التي ستنطلق يوم 20 يونيو الجاري حتى 24 من الشهر نفسه، وتستهدف الطلبة الذين لم يتمكنوا من تأدية الاختبارات لأسباب تقنية أو غياب مبرر.

وتداول ذوو طلبة ملاحظة العطل التقني أثناء فترة الامتحان، من خلال «جروبات» على موقع التواصل الاجتماعي «واتس أب»، مطالبين بضرورة مراعاة التأثير النفسي على الطلبة، عند تصحيح إجابات الأسئلة.

وأكد مديرو مدارس أن وقت دخول طلبة (من الرابع إلى الحادي عشر) على «نظام الامتحانات»، متاح أمامهم من التاسعة صباحاً حتى الحادية عشرة (لمدة ساعتين)، ومن ثم فإن أي عطل فني يستغرق 20 دقيقة أو أكثر لن يؤثر في فترة الإجابة، وهي ساعة كاملة.

ولفتوا إلى أن الامتحانات التي أداها الطلبة خلال الأيام الماضية لم تشهد أي ملاحظات، إلا في مادة «العلوم» التي أداها طلبة مسار النخبة، حيث اشتكوا من سؤال واحد، وامتحان التربية الإسلامية تضمّن سؤالاً حول سورة قرآنية لم يدرسها الطلبة.

من جهة أخرى، أكد الطلبة: عبدالله داوود، وتاليا خالد، وسيلا عمران، ويوسف جمال، أن أسئلة امتحان الكيمياء جاءت متنوعة وتناسب مستويات الطلبة، وتتضمن عدداً من الجزئيات التي تميز الطالب المتميز عن غيره، مشيرين إلى أنه لم تواجههم مشكلات تقنية خلال فترة الامتحان، كما حدث في اليوم الأول أثناء فترة امتحان التربية الإسلامية، والذي شهد تأخر موعد الإجابة نحو 15 دقيقة، بسبب عطل تقني.

من جانبها، أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في ردها على استفسارات وردتها بشأن حدوث خلل تقني حال دون دخول الطلبة إلى امتحانهم، أمس، أدت إلى تأخرهم 20 دقيقة، أنها عملت مع فرقها على تدارك الخلل وإصلاحه، موضحة أن خوادم المؤسسة مصممة لاستيعاب كل عمليات دخول الطلبة لشبكة الامتحانات.

وبينت أن فرقها بالتعاون مع شركائها عملوا على حل الإشكال خلال 20 دقيقة، وبعدها تمكن الطلبة من الدخول إلى الامتحان دون عوائق، مؤكدة مرونتها وجاهزيتها للتعامل مع أية أعطال فنية وتقنية قد تحدث خلال فترة الامتحانات وفقاً لخطة أعدّتها مسبقاً لذلك.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتعامل بمرونة للحفاظ على وقت الطلبة خلال الامتحان، حيث يبدأ احتساب الوقت بعد إصلاح الخلل الفني والتقني، وذلك انطلاقاً من حرص المؤسسة على توفير كل ما يلزم لدعم الطلبة ولتوفير أجواء مستقرة خلال الامتحان، كما تتعامل المؤسسة كذلك مع أي خلل يحدث مع حالات فردية، ويتم إصلاحه وتعويض وقت الطلبة.

ذوو طلبة طالبوا بمراعاة التأثير النفسي على الطلبة عند تصحيح الامتحان.

• مديرو مدارس: وقت دخول الطالب للامتحان متاح لمدة ساعتين

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