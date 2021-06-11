الامارات | «اجتماعية الوطني» تعتمد توصيات «التلاحم الأسري»

شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية الوطني» تعتمد توصيات «التلاحم الأسري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بُعد، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي، توصيات موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.

وقالت مقررة اللجنة، هند حميد العليلي، إن اللجنة عقدت اجتماعين لإعادة صياغة توصيات الموضوع، بناء على ما تمت مناقشته في المجلس، وتمت إضافة توصيات أعضاء المجلس إلى تقرير التلاحم الأسري، لتعزيز تماسك والأسرة وتلاحمها.

وتبنى المجلس 15 توصية مصنفة إلى تسعة قطاعات، وقرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لتلقي ملاحظات الأعضاء وصياغتها ورفعها للمجلس.

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